Ciclotombolella 2021 con i cicloverdi fiab

Anche quest'anno come consuetudine, arriva la Ciclotombolella dei Cicloverdi che sarà un po' diversa dal solito come organizzazione per i motivi che noi tutti conosciamo, di sicuro però il primo premio e gli altri a seguire saranno favolosi come sempre..... per ora cominciamo a presentare il 1° premio estratto a sorte tra tutti gli iscritti a Fiab Napoli Cicloverdi per l'anno 2022: la bellissima bicicletta della foto! Pertanto, continuate a iscrivervi alla nostra associazione scegliendo una delle seguenti modalità online all'indirizzo

https://www.cicloverdi.it/negozio/

oppure in presenza il giorno stesso dell'evento.

L'estrazione tra tutti i soci 2022 avverrrà in itinere cioè durante il percorso che questa volta sarà urbano.

Appuntamento a Piazza Plebiscito alle ore 9,30. Partenza inesorabile 9,45



Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Titti Vollerd al cell. 3396795037