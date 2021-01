La Ciclotombolella dei Cicloverdi Fiab Napoli

Anche quest’anno come consuetudine arriva la Ciclotombolella dei Cicloverdi, sarà un po’ diversa come organizzazione per i motivi che noi tutti conosciamo, di sicuro però il primo premio e gli altri a seguire saranno favolosi come sempre.



Per ora cominciamo con il 1° premio estratto a sorte tra tutti gli iscritti a FIAB Napoli Cicloverdi per l’anno 2021, una bellissima bicicletta pieghevole come quella nella foto!



Pertanto, continuate a iscrivervi alla nostra associazione scegliendo una delle seguenti modalità online all’indirizzo

https://www.cicloverdi.it/negozio/ (entro il 5/1/2021) oppure in presenza il giorno stesso dell’evento.



PER MOTIVI ORGANIZZATIVI ABBIAMO CAMBIATO IL LUOGO DOVE SI TERRA’ L’EVENTO CICLOTOMBOLELLA 2021 –

APPUNTAMENTO ORE 10,00 PIAZZALE TECCHIO INGRESSO MOSTRA D’OLTREMARE

Anche quest’anno come consuetudine arriva la Ciclotombolella dei Cicloverdi, sarà un po’ diversa come organizzazione per i motivi che noi tutti conosciamo, di sicuro però il primo premio e gli altri a seguire saranno favolosi come sempre….. per ora cominciamo con il 1° premio estratto a sorte tra tutti gli iscritti a FIAB Napoli Cicloverdi per l’anno 2021, una bellissima bicicletta pieghevole come quella nella foto! Pertanto, continuate a iscrivervi alla nostra associazione scegliendo una delle seguenti modalità:

online all’indirizzo https://www.cicloverdi.it/negozio/ (entro l’8/1/2021)

oppure in presenza il giorno stesso dell’evento.

Per ovvi motivi lo svolgimento della Ciclotombolella dovrà avvenire in un luogo all’aperto, abbiamo scelto La Mostra d’Oltremare perchè in caso di pioggia possiamo trovare riparo sotto i portici dei vari padiglioni.



Per entrare alla Mostra si paga il biglietto di ingresso di € 1,00 a persona

Appuntamento direttamente a Piazzale Tecchio innanzi all’ingresso principale del Parco alle ore 10.00

All’aria aperta e mantenendo la distanza di sicurezza procederemo al sorteggio dei premi riservati a tutti gli iscritti 2021 a seguire pic-nic sul prato ed altro ancora.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il referente dell’evento al cell. 3396795037