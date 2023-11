Torna il Christmas Village: il grande villaggio natalizio alla Mostra d'Oltremare

Il Christmas Village, organizzato dalla società Eventitalia e in programma alla Mostra d’Oltremare dal 7 al 30 dicembre 2023, grazie al successo dello scorso anno e agli accordi intercorsi con diversi tour operator, diventa uno degli eventi di punta dell’offerta turistica del mese di dicembre della città di Napoli.

“Forti delle oltre ottantamila presenze registrate lo scorso anno e degli accordi intercorsi con numerosi operatori dell’incoming turistico partenopeo, inserendo il Christmas Village nel programma di visite degli oltre 2 milioni di turisti previsti in città secondo le stime dell’Osservatorio per il turismo di Palazzo San Giacomo, diretto dall’assessora al Turismo e Attività Produttive Teresa Armato, confidiamo in un ulteriore crescita della manifestazione. Per questo motivo abbiamo deciso di aumentare il numero delle giornate dell’evento: da 18 dello scorso anno, a 24 di quest’anno, con l’evento che terminerà il 30 dicembre – spiega la Ceo di Eventitalia, Martina Ferrara -. Anche se devo dire che, da nostri contatti con l’Associazione albergatori e quella dei Bed & Breakfast cittadini, la stima di presenze risulta ancora maggiore”.

Molte le novità del villaggio natalizio, che riconferma numerose attrazioni come la pista di pattinaggio, palco eventi, laboratori didattici, area food e market, con un progetto che rimodella l’accesso all’esposizione coinvolgendo grandi e piccini in un mondo di luci, emozioni e divertimento realizzando straordinarie scenografie del Natale, capaci di trasportare i visitatori in un'atmosfera unica.

Casette in legno, spettacoli pirotecnici e ospiti speciali animeranno l’intera area di oltre 5.000 metri quadrati degli spazi esterni della Mostra d’Oltremare ai quali si aggiunge una tensostruttura, di 1.100 mq, che ospiterà al coperto un secondo palco musicale e l’area gonfiabili.

Ma l’attenzione dell’organizzazione, rivolta ai visitatori ed alle famiglie che visiteranno il villaggio, prevede anche un contenimento dei costi del biglietto d’ingresso. Con il tagliando d’accesso, di 12 euro per bambini accompagnati e 15 per gli adulti, sarà quest’anno inclusa l’attività ludica della pista di pattinaggio, che sarà di ben 380 metri quadri, e dell’area giochi dei gonfiabili.

“Abbiamo rimodulato il biglietto, includendo alcune attrattive per facilitare l’accesso di molte famiglie che hanno più bambini – prosegue Martina Ferrara -, anche in accordo con l’assessorato al Turismo del Comune, Teresa Armato, abbiamo attivato una politica di contenimento dei costi, nonostante le numerose attrazioni d’intrattenimento, offrendo così a tutti i bimbi la possibilità di godere di questo fantastico villaggio”.

Il Christmas Village, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, ha in programma altre sorprese, a partire dai nomi dei Tiktoker, youtuber e cantanti che saliranno sul palco eventi e numerose ulteriori iniziative, che saranno svelate nei prossimi giorni.

Il Christmas Village osserverà i seguenti orari di apertura: dal 7 al 22 dicembre, feriali dalle 16 alle 21.30 e festivi e prefestivi 11-22. Mentre dal 23 al 30 dicembre 11-22 e il 25 dicembre 17-23.

Info@christmas-village.it