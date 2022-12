Christmas Village a Mugnano: mercatini, degustazioni e spettacoli

Per condividere un momento magico come il Natale, Oltre - Movimento Culturale presenta il Christmas Village presso la Villetta Comunale San Lorenzo a Mugnano.

Un percorso di deliziose casette di legno in pieno stile nordico in cui sognare e perchè no, dedicarsi ad un po’ di shopping gastronomico, artigianale e natalizio.

Babydance, giostrine colorate, circo degli elfi, spettacoli di burattini, truccabimbi, le parate dei personaggi più belli delle favole e tanto altro attende i visitatori per vivere appieno la magia del Natale con tutta la famiglia.

I laboratori sono pensati per fare provare ai bambini differenti esperienze: musica, pittura, percorsi che sviluppano la manualità, stimolano i sensi e l’immaginazione. Idee creative da mettere subito in pratica per divertirsi insieme e realizzare lavoretti in tema con lo spirito natalizio, per addobbare la casa o come regalo per mamma e papà.

Tanti sono i produttori di eccellenza del territorio distribuiti in area food in cui poter assaggiare tante specialità, dal dolce al salato: un vero e proprio street food natalizio che soddisfa il palato di tutti.

Musical avvincenti, attrazioni, spettacoli, ballerini, acrobati e super ospiti daranno vita a tantissimi spettacoli unici e coinvolgenti.

Il villaggio natalizio sarà inaugurato domenica 11 dicembre alle ore 17.00 e rimarrà allestito fino all'8 gennaio.

Informazioni al 3931061379 / 3335393162

Per tutti gli aggiornamenti e il calendario di tutte le attività ed eventi con date ed orari è possibile recarsi direttamente in Villetta o seguire la pagina Facebook Oltre - Movimento Culturale