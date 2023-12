Christmas Night 45 con That's Night Live Show

Appuntamento il 15 dicembre alle 20.30 al Teatro Politeama di Napoli per vivere una serata all’insegna della musica, della festa e della solidarietà a favore della Fondazione ANT e celebrare i suoi 45 anni.

Per celebrare anche in Campania questa importante ricorrenza, la più grande realtà italiana nell’ambito dell’assistenza medico-specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e della prevenzione oncologica ha organizzato un evento-spettacolo allo scopo di raccogliere fondi per una causa importante: acquistare un ecografo portatile e sostenere le équipe mediche della Fondazione nelle loro attività di cura a domicilio.



A partire dalle 20.30, in uno dei templi della musica partenopea, andrà infatti in scena ‘That’s Napoli Live show – Christmas Edition’, il concerto ideato e diretto dal Maestro Carlo Morelli che porterà sul palco un fantastico viaggio dalle canzoni classiche natalizie al blues mediterraneo. Un’esplosione di gioia, colori e musica, insomma, in uno spettacolo unico e coinvolgente.