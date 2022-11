Christmas horror tour Santa claus e il “Krampus”: la magia del Natale nel cuore di Napoli

Se l’atmosfera natalizia nella sua accezione più gioiosa vi sta un po’ stretta, la prima cosa da fare è partecipare alla quinta edizione speciale del “Christmas Horror Tour” che, grazie al grande successo della precedente, si ripeterà aggiungendo alle tappe tradizionali anche la visita alla maestosa basilica di Santa Chiara dove conosceremo le origini del "presepe"; la seconda è considerare il Natale nel suo lato più oscuro e misterico presente in alcune tradizioni natalizie fin dalla loro origine pagana, e che ruota in particolare intorno alla figura del “portatore di doni”, incarnato per noi italiani da Babbo Natale e che nei Paesi anglofoni è chiamato Santa Claus.

Un tour speciale nel giorno “dell’antivigilia” organizzato dall'Associazione Culturale De Rebus Neapolis nel quale visiteremo i luoghi più misteriosi ed oscuri del centro antico, vi sveleremo il mistero di Babbo Natale e del suo diabolico assistente. Si potrà così rivivere la magia del Natale iniziando il nostro tour dal presepe napoletano come porta rituale tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, visiteremo la Chiesa settecentesca di San Nicola alla Carità con il suo presepe poliscenico svelando il significato esoterico dei personaggi che vivono da sempre nel presepe. Scopriremo poi quale antico rituale si tramanda nella notte più antica dell'anno e come viene ancora praticato segretamente. Avremo modo di scoprire cosa conduce fino a noi la presenza dei lupi mannari che, sembrano essere figli proprio della tradizione natalizia ma impareremo anche a conoscere gli strumenti utilizzati nel corso dei secoli per difenderci dalla furia assassina di questi ultimi.

Un percorso che si trasforma in un racconto di tradizioni e storie di famiglia, avvolti nelle magiche atmosfere dei Decumani addobbati per il Natale. Durante il tour vi guideremo nelle zone più misteriose del centro storico ed entreremo in un palazzo monumentale per svelarvi cosa si cela nel fondo dell'antico pozzo. Andremo lì dove incontreremo lo spirito del Natale presente ed i suoi oscuri e spaventosi accompagnatori i “Krampus”. Quest’anno passiamo un vero Natale horror, e se volete trascorrere una serata prenatalizia con i brividi avete trovato il tour che fa per voi.

UNICA DATA: VENERDÌ 23 DICEMBRE

Inizio Tour ore: 17:00

Durata del tour: 2 ore

Luogo d’incontro: Napoli - Piazza Carità (davanti al monumento a Salvo D’Aquisto)

- Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro antico di Napoli, con visita Chiesa di San Nicola alla Carità e Presepe Poliscenico, palazzi monumentali, basilica di Santa Chiara e drink conclusivo presso un locale rinomato del centro antico.

