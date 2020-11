Christmas Horror Tour: Santa Claus e il “Krampus”, la magia del Natale nel cuore di Napoli

Se l’atmosfera natalizia nella sua accezione più gioiosa vi sta un po’ stretta, la prima cosa da fare è partecipare allo speciale “Christmas Horror Tour”; la seconda è considerare il Natale nel suo lato più oscuro, presente in alcune tradizioni natalizie fin dalla loro origine pagana, e che ruota in particolare intorno alla figura del “portatore di doni”, incarnato per noi italiani da Babbo Natale, che deriva da San Nicola, vescovo di Myra, e che nei Paesi anglofoni è chiamato Santa Claus.

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per la giornata dell’antivigilia di Natale una speciale edizione del suggestivo tour di Natale nel cuore di Napoli, il tour è in programma SOLO per il giorno:

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

INIZIO TOUR :

diurno ORE 10:45

Serale ORE 17:45

Nei luoghi più misteriosi ed oscuri del centro antico, vi sveleremo il mistero di Babbo Natale e del suo diabolico assistente. Si potrà così rivivere la magia del Natale iniziando il nostro tour dal presepe napoletano come porta rituale tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, visitando il presepe poliscenico della Chiesa settecentesca di San Nicola alla Carità e svelando il significato dei personaggi che vivono da sempre nel presepe (salvo diverse disposizioni dettate dal DPCM in relazione alle misure anti-covid19) Un percorso che si trasforma in un racconto di tradizioni e storie di famiglia, avvolti nelle magiche atmosfere dei Decumani addobbati per il Natale. Durante il tour vi guideremo nelle zone più misteriose del centro antico per parlarvi di edifici sacri con entità dannate, lupi mannari e un misterioso ponte, fantasmi e demoni, ci inoltreremo in un passato macabro che testimonia storie brutali e cruente, andremo lì dove incontreremo lo spirito del Natale presente ed i suoi oscuri e spaventosi accompagnatori i “Krampus”. Un Tour diverso dai soliti classici di Natale, perché limitarsi alle storie consuete sulla magia del natale quando questa magia può diventare realmente horrorifica? Quest’anno passiamo un vero Natale horror, e se volete trascorrere una serata prenatalizia con i brividi avete trovato il tour che fa per voi.

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

In due orari:

•DIURNO:con Appuntamento ore: 10:30

>Inizio Tour ore: 10:SERALE:con

Appuntamento ore: 17:30

>Inizio Tour ore: 17:45

Durata del tour: 2:30 ore

Luogo d’incontro: Napoli - Piazza Carità (davanti al monumento a Salvo D’Aquisto)

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 10 (9-17anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 12 (dimostrare iscrizione)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

TELEFONICA: Il pagamento avverrà direttamente alla guida, Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

-Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:3511258465

•Sms: 3511258465

•Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/chrismas-horror-tour

Il ticket comprende:

* Visita guidata con 2 guide esperte di esoterismo e storia.

* Visita al Presepe poliscenico(salvo diverse disposizioni dettate dal DPCM in relazione alle misure anti-covid19)

OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

Gallery