Christmas Gospel Concert in live streaming gratis da San Lorenzo Maggiore

Torna anche quest’anno l’appuntamento di Natale più atteso in città: il concerto di musica gospel.

Lunedi 21 dicembre alle ore 21.00 in diretta streaming sulla pagina facebook di Grandenapoli.it si potrà assistere alla VI edizione del Christmas Gospel concert.

L’Associazione Vivere Napoli, il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore e il coro gospel Rita Ciccarelli & Flowin Gospel, uniti in questo difficile periodo, mantengono la tradizione e non rinunciano allo show musicale di Natale. Quest’anno si dovrà fare a meno di quella che è la vera anima dello spettacolo: il pubblico in presenza. Il concerto, la cui visione sarà completamente gratuita, raggiungerà tutti gli spettatori attraverso la pagina facebook di Grandenapoli.it, vivrà di emozioni diverse ma, come sempre, riscalderà i nostri cuori.

"Abbiamo tutti ancor più bisogno del solito - spiegano gli organizzatori - di abbandonarci a dolci emozioni che possano farci trascorrere momenti di serenità e di speranza. Abbiamo bisogno di sognare un imminente ritorno alla normalità fatta anche di abbracci, baci e non più di distanze. È per questo che speriamo di offrire un concerto di grande intensità canora ma anche emotiva a cui gli spettatori potranno assistere comodamente sintonizzati da casa, magari in compagnia dei propri cari".

Anche in questa edizione la sublime voce di Rita Ciccarelli e dei Flowin’ Gospel che insieme diffondono il messaggio della musica gospel oltre le semplici parole, raccontandone le radici e il suo continuo evolversi, con l’intento di lasciar cogliere l’essenza spirituale del messaggio cristiano che anima i testi delle loro canzoni.

Un mondo, quello del gospel, sempre più vicino alla cultura italiana, universalmente riconosciuto per il suo immenso e potente valore musicale, comunicativo ma soprattutto emotivo: Gospel in inglese significa Vangelo.

La realizzazione, pur in questo complicato momento, della VI edizione del concerto gospel di Natale più atteso in città, è stata possibile solo grazie all’impegno dei partner coinvolti (Vivere Napoli, Complesso di San Lorenzo Maggiore, Flowin Gospel e Grande Napoli) e al sostegno ricevuto dagli sponsor: Form Retail, Centro Moda Napoli e Big Party, e con il patrocinio del Comune di Napoli.

Telefono:

-334.11.19.819 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

-081 18 09 82 60 (dal LUN al VEN dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00)

Email: prenotazioni@viverenapoli.com

WhatsApp: 334.11.19.819