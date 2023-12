A Christmas Experience, a Napoli un viaggio multimediale con Babbo Natale

Prezzo non disponibile

Un viaggio multimediale in compagnia di Santa Claus per visitare il villaggio di Babbo Natale. A compierlo saranno i più piccoli, e non solo loro, grazie al progetto “A Christmas Experience”, realizzato dalla scuola paritaria dell’Infanzia Pondolo & Mellino, con il patrocinio del Comune di Napoli.

Fino al 24 dicembre 2023, all’interno della Galleria Vanvitelli di Napoli sarà presente un’installazione dove sarà possibile scattare delle foto con Babbo Natale e vivere delle esperienze con i visori per la realtà virtuale. In particolare, bambini e genitori potranno visitare in modo immersivo le terre del Nord e la casa di Babbo Natale.

«La scuola Pondolo & Mellino – spiega la direttrice Monica Golia - è anche conosciuta come scuola digitale. Per tutto il periodo natalizio saremo presenti all’interno della Galleria Vanvitelli dove Babbo Natale accompagnerà i bambini in due viaggi multimediali: uno attraverso il villaggio di Babbo Natale e l’altro attraverso il presepe virtuale “Nativity”, il progetto ideato e sviluppato dall’imprenditore Enrico Napolitano. Tutto questo sarà possibile grazie al nostro progetto “A Christmas Village”, che intratterrà i bambini fino al 24 dicembre con laboratori a tema natalizio».

«Abbiamo portato in esterna – dice Ilaria Chiusano, vicepreside e Apple PLS didattica innovativa - il nostro laboratorio digitale di scuola per condividere con i genitori e con la realtà del Vomero il nostro progetto didattico e soprattutto digitale. Infatti all’interno della casetta ci saranno i nostri strumenti e tutti i nostri allestimenti che fanno parte della didattica innovativa scolastica che ci accompagna durante l’anno e che finalmente i genitori potranno visionare, vedendo le potenzialità dell’ipad e della realtà virtuale».