Christmas Charity Event all'Hbtoo a sostegno dell'Unicef

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Divertirsi aiutando il prossimo, potrebbe essere questo il claim del “Christmas Charity Event”, la serata organizzata dagli avvocati Sabrina Sifo e Arianna Mocerino (nella foto) a sostegno della Fondazione Unicef, in programma mercoledì 7 dicembre a partire dalle ore 20.30 all'HBTOO di via Coroglio, 156 a Napoli.

Un'occasione di grande rilievo divisa tra lo spettacolo, la musica, la buona tavola e la solidarietà, che riserverà ai presenti anche un atteso e prestigioso momento dedicato al “Premio Imprenditore dell'Anno” assegnato al presidente onorario della “Quick No Problem Parking” e ideatore del city brand “Yes Napoli”, Massimo Vernetti. Insieme ad una gustosa cena spettacolo con la partecipazione della Music Band Helen Tesfazghi e un continuo di serata animato da tanta disco music, l'evento benefico rigorosamente ad invito con donazione, registrerà la presenza di alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione, insieme a una folta rappresentanza di personaggi legati alla società, alle istituzioni, alle arti e alla cultura napoletana.

“Una luxury dinner unica - hanno dichiarato le due avvocate organizzatrici Sifo e Mocerino - grazie alla quale intendiamo mettere a punto un grande momento di divertimento prenatalizio capace di trasformarsi in un gesto di solidarietà a favore del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, Unicef. Siamo davvero felici di constatare che in tanti hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione scegliendo di partecipare ad una serata dalle grandi prerogative e di aiutare al tempo stesso i tanti bambini meno fortunati”.