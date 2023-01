"Chocoland - La terra dei golosi" torna al Vomero

Torna "Chocoland - La terra dei golosi" al Vomero in occasione di San Valentino. Dal 10 al 14 febbraio 2023, tra piazza Vanvitelli e via Scarlatti torna l'appuntamento con la fiera del cioccolato artigianale in una versione speciale per la festa degli innamorati.

Previsti, come da tradizione, laboratori del cioccolato e della pasticceria, giochi e animazione.