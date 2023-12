Chocoland torna a Sorrento, tra Willy Wonka e una "dolce" sfilata di moda

Dal 6 al 10 dicembre, Chocoland torna a Sorrento con la sua sesta edizione. La fiera itinerante del cioccolato artigianale, si snoderà tra corso Italia e piazza Veniero, con tanti stand che animeranno questa prima settimana di dicembre ed il week end dell'Immacolata. Un nuovo appuntamento che si inserisce nella rassegna M'Illumino d'Inverno, promossa dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Regione Campania e la Fondazione Sorrento.

Organizzata dalla D2 Eventi, con il patrocinio del Comune di Sorrento e della Cna Campania Nord, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, la manifestazione vedrà la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da tutte le regioni d'Italia, per proporre al pubblico le proprie specialità, con il cioccolato nelle sue mille forme e tanti gusti e tantissimi prodotti dolciari della tradizione. E, tra le casette allestite con mille leccornie, il pubblico potrà ogni giorno incontrare Willy Wonka per scattare selfie con la celebre tavoletta dorata.

Gusto e non solo a Chocoland Sorrento. Il mago Ralgos sarà il protagonista, il 7 dicembre, dello show "Magia in still alive", in programma dalle ore 16.30 alle 19.30, mentre l'indomani nel giorno dell'Immacolata, dalle ore 17 alle 19, ci sarà il Pollastro Magic Show XMAS con giocoleria, equilibrismo e spettacoli con il fuoco. Il 9 dicembre, a partire dalle ore 17, spazio alla musica con Miwa e i suoi componenti, una street band nata dall’idea di unire le sigle dei cartoni animati ai ritmi ballabili dello ska, del rocksteady, del reggae, della disco e del punk’n’roll. Gran finale, il 10 dicembre, con una originale sfilata di moda con abiti e accessori realizzati completamente con il cioccolato e promossa dalla Cna Campania Nord.

Info, programma ed aggiornamenti sono disponibili sul sito www.chocolanditalia.it