Chocoland: torna a Napoli la grande fiera del cioccolato artigianale

A Napoli torna Chocoland - La Terra dei Golosi: svelati data e luogo dell'atteso appuntamento.

Quest'anno la grande fiera del cioccolato artigianale sarà in città dal dal 23 al 27 novembre, in periodo pre-natalizio e per questo sarà già una Christmas Edition. Ad accogliere questa edizone della principale rassegna fieristica del Sud Italia dedicata al mondo del cioccolato, sarà Piazza Municipio.

In attesa dei prossimi dettagli sul programma e tutte le soprese che riseverà la manifestazione, è già certo che saranno - ancora una volta - cinque giorni tutti da vivere e da 'gustare' tra stand dedicati al cioccolato, showcooking, laboratori e tanto divertimento.