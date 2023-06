Chitarra Incantata - Concerti e conferenze di Chitarra Classica

Chitarra Incantata, con 5 appuntamenti dal 9 giugno al 7 luglio promuove la Chitarra Classica nei suoi diversi aspetti classici e moderni con concerti, conferenze e mostre di liuteria.



Vuole inoltre evidenziare e portare a conoscenza quanto la città di Napoli sia stata anche alla base dello sviluppo e delle innovazioni della Chitarra Classica dal 1500 a oggi, divenendo di esempio per tutta l'Europa.

Questo dato è poco valorizzato e andrebbe messo in risalto, al pari di tanti importanti fenomeni e primati storici, culturali e artistici che ha visto Napoli sempre in primo piano.

Pertanto realizzare Chitarra Incantata nel centro storico della città e in particolare in una chiesa del 1600, ha una valenza fortemente simbolica.



Chitarra Incantata si pone anche nell’ottica della valorizzazione, promozione culturale e turistica della città di Napoli.

Si parte Venerdì 9 giugno 2023 ore 19,00:

CONFERENZA - relatore Francesco Nocerino

I primati della città di Napoli nella Chitarra.

Il fascino dell'innovazione

Antichi chitarrari a Napoli

CONCERTO – DUO MADDONNI

Flavio e Antonino Maddonni

violino e chitarra

Musiche di: N.Paganini, F.Molino, D.Modugno,

Rossi-Calise, A.Maddonni, A.Piazzolla.



Prevendita circuito ETES

https://associazionedefalla.my.canva.site/