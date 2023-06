Il Duo Masi-Matarazzo live per la rassegna Chitarra Incantata

Venerdì 30 giugno 2023 ore 19,30 secondo appuntamento di CHITARRA INCANTATA, nella Chiesa di San Nicola a Nilo in pieno centro Storico, con il Concerto del Duo Masi-Matarazzo. Giocanni Masi e Lucio Matarazzo chitarre. Dalla Spagna al Sudamerica musiche di: E. Granados, E. Gismonti, D. Scarlatti, M. Nobre, L. Brouwer, A. Piazzolla, P. Bellinati

https://associazionedefalla.my.canva.site/



Il duo Masi-Matarazzo nasce come conseguenza spontanea di un legame basato sulla stima, ma anche sull’empatia e la complicità generatesi tra un maestro e uno dei suoi migliori alunni durante il percorso di studi di quest’ultimo nel Conservatorio di Avellino. Questo duo ha sin da subito suscitato il grandissimo entusiasmo del grande maestro cubano Leo Brouwer, che ha voluto dedicare loro la splendida Sonata Elegiaca. Sta già realizzando diversi progetti discografici ed editoriali sulla musica sudamericana e su quella barocca, a breve in uscita.



Lucio Matarazzo, docente e concertista di fama internazionale, in più di 40 anni di carriera ha suonato in tutto il mondo prima in formazione di duo con M.Fragnito (pubblicazioni rilevanti come la Tango suite di A.Piazzolla e i 4 volumi de “Les Guitares bien tempereres” di M.Castelnuovo-Tedesco, registrazioni di molti LP e CD), e poi, dopo una breve parentesi solistica (i suoi CD dedicati ai 36 Capricci di L.Legnani e agli studi di M.Giuliani sono diventati dei riferimenti assoluti a livello mondiale), con il GuitArt Quartet da lui fondato, con cui ha eseguito la prima mondiale di ben 4 concerti dedicati al GQ da L. Brouwer (Concerto Italico e Gismontiana), A. Gilardino (Concerto Italiano) e G. Drozd (Concerto Rapsodico) e in tempi più recenti con il Virtuoso Duo con lo strabiliante Aniello Desiderio con cui ha tra l’altro pubblicato per Brilliant Classics un CD dedicato ad A. Gilardino con la premiere del Concerto del Sepeithos per due chitarre e orchestra e altre opere a loro dedicate. Ha inoltre fondato e dirige la rivista online DotGuitar.it e l'etichetta discografica DotGuitar/CD con un catalogo di oltre 180 CD dedicati alla chitarra.



Giovanni Masi, classe 2002, conclude nel 2022 il biennio accademico di II livello in chitarra al Conservatorio “D.Cimarosa” di Avellino col massimo dei voti lode e menzione. Nel 2020 debutta al “25° Convegno Internazionale della Chitarra di Milano” e da quel giorno si esibisce in prestigiose rassegne chitarristiche e musicali in Italia e in Europa. È ad oggi considerato tra i chitarristi più promettenti della sua generazione come testimoniano gli oltre 25 concorsi nazionali ed internazionali vinti e i già 4 album da solista all’attivo per l’etichetta DotGuitar/CD. Ha avuto l’onore di essere il dedicatario di opere di compositori come Leo Brouwer, Angelo Gilardino, Cristiano Porqueddu ed altri.