Chitarra Incantata - Concerto di Piero Viti e Presentazione del suo libro "Ferdinando Carulli maestro napolitano"

Giovedì 22 giugno 2023 ore 19,00 terzo appuntamento di Chitarra Incantata, nella Chiesa di San Nicola a Nilo in pieno centro Storico, con la Presentazione del Libro di Piero Viti, relatrice Paola Troncone,

“Ferdinando Carulli maestro napolitano”. A seguire il Concerto di Piero Viti con la chitarra di Gennaro Fabbricatore del 1826. Musiche di: F.Carulli e M.Giuliani



Per la prima volta insieme, saranno in esposizione quattro strumenti antichi della scuola napoletana, con dimostrazione pubblica, di Gennaro Fabbricatore (1809), Gennaro Fabbricatore (1826), Fratelli Vinaccia (1929) collezione Vincenzo Anastasio e Antonio Vinaccia (1801) collezione Piero Viti.

“Napoli segnò storicamente il passaggio dall’antica chitarra a cinque corde doppie alla chitarra moderna prima a cinque e poi a sei corde semplici. …, ad opera di due liutai tardo settecenteschi, Antonio Vinaccia e poi Giovanni Battista Fabbricatore e Gennaro Fabbricatore, i cui strumenti furono suonati dai maggiori chitarristi dell’epoca, tra cui Mauro Giuliani e Niccolò Paganini” (cit. dal libro di P. Viti).

Alcuni strumenti da loro prodotti sono oggi conservati nei più importanti musei europei che accolgono strumenti musicali d'epoca, come a Barcellona e a Milano.



Piero Viti, Chitarra d’Oro per la “Promozione della Chitarra”, prestigioso riconoscimento conferitogli dal Convegno Internazionale della Chitarra di Milano, è uno dei chitarristi più attivi e poliedrici sulla scena musicale italiana.