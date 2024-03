La chiesa di San Giovanni a Carbonara: visita guidata

La chiesa di San Giovanni a Carbonara, recentemente riaperta al pubblico dopo il restauro, fu costruita per volontà degli agostiniani a partire dal 1343, su un suolo donato da Gualtiero Galeota. All'interno del complesso religioso, tra i più affascinanti della città partenopea, è possibile visitare cappella Somma, la cappella Caracciolo di Vico e la cappella Caracciolo del Sole. Tra i monumenti più suggestivi, il monumento funebre di Ladislao di Durazzo, costruito nella prima metà del Quattrocento, per volontà di sua sorella Giovanna II.



Appuntamento sabato 23 marzo alle 10e30 all'esterno della chiesa, in via Carbonara.

durata del tour: un'ora e mezza circa

costo: 10 euro a persona

per i ragazzi da 8 a 15 anni: 10 euro a persona

Posti limitati, prenotazione obbligatoria

La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 23 di giovedì 21 marzo, inviando un SMS o un WhatsApp al numero 3492949722, oppure una email all'indirizzo erika83e@gmail.com

Il tour si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti (adulti) e la conferma definitiva verrà data ai partecipanti, al più tardi, durante la mattinata di venerdì 22 marzo.

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.