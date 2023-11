Chiesa e chiostro di San Gregorio Armeno: visita guidata

Il complesso di San Gregorio Armeno, detto anche "di Santa Patrizia" perché ospita le reliquie della santa compatrona di Napoli, risale probabilmente all'ottavo secolo, quando un gruppo di monache brasiliane, in fuga da Costantinopoli, si sarebbe rifugiato in città.

Lo sapete che Santa Patrizia scioglie il sangue il 25 agosto e tutti i martedì?

Il prodigio non è atteso dai napoletani come quello di San Gennaro, ma si svolge ogni settimana.

Nel complesso religioso, oggi considerato un gioiello di barocco e roccocò, hanno lavorato numerosi artisti, tra i quali Domenico Fontana per la pavimentazione marmorea, Teodoro D'Errico per lo splendido soffitto cassettonato, Dioniso Lazzari, Niccolò Tagliacozzi Canale e molti altri.

Visiteremo anche il chiostro del complesso, vi avremo accesso percorrendo lo scalone monumentale in piperno eseguito da Vincenzo Della Monica tra il 1572 e il 1574. Entrati nel giardino, spicca il complesso marmoreo di Cristo con la Samaritana, opera di Matteo Bottiglieri. Vedremo la cappella dell'Idra, appartenente alla chiesa medievale, il salone della badessa, gli attrezzi usati dalle monache per produrre il vino, conservato, poi, in cave di tufo.



INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà sabato 18 novembre alle ore 10e30, prenotazione obbligatoria entro giovedì 16 novembre alle ore 23.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona + biglietto di ingresso al chiostro di San Gregorio Armeno (7 euro per adulti, 5 euro per over-65, gratis per bambini al di sotto dei 5 anni).



Appuntamento sabato 18 novembre alle ore 10 in piazza San Gaetano, all'esterno della basilica di San Lorenzo Maggiore



Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.