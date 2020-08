Sui Sentieri degli Dei: libri e musica con Chiara Taigi e Nino Buonocore

Giocare con le parole tra anagrammi, palindromi, lipogrammi, crittografie mnemoniche, tautogrammi. Venerdì 21 Sui Sentieri degli Dei Edgardo Bellini, ludolinguista e campione italiano di giochi di parole, e lo scrittore comico-umoristico Pino Imperatore accomagnano il pubblico di Palazzo Acampora in un viaggio divertente, interattivo e stimolante nell’affascinante mondo della ludolinguistica, alla scoperta delle infinite combinazioni delle lettere dell’alfabeto e delle parole. Non mancheranno spassose sorprese.

A seguire doppio appuntamento musicale nel suggestivo Parco Colonia Montana sabato 22 e domenica 23.

Si comincia con il soprano di fama internazionale Chiara Taigi, che riceverà il premio del festival intitolato a Francesco Cilea. La parabola artistica dell’artista romana è iniziata a sedici anni quando cantò l’Ave Maria in polacco alla presenza di Giovanni Paolo II. Da allora la via del canto solistico ha preso il volo e in venticinque anni di carriera, oltre cinquecento rappresentazioni e settanta titoli d’opera, è stata diretta da importanti direttori d’orchestra e registi nei più grandi teatri del mondo. Al festival la vedremo esibirsi in una serata speciale dal titolo Sulle ali del canto… incontro con gli dei, condotta da Tonino Bernardelli e affidata alla direzione artistica di Leonardo Quadrini.

Il giorno dopo arriva Sui Sentieri degli Dei Nino Buonocore. Domenica 23 il musicista ripercorre la sua carriera in un concerto con una band d’eccezione, dove il jazz, una musica che frequenta da anni incontra la musica pop. Brani come Scrivimi, Rosanna, Tra le cose che ho e Sabato domenica lunedì vengono riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni tonali del jazz. Del resto la struttura armonica e melodica dei suoi brani permette di sforare in climi jazzistici e rivisitare così una ricerca musicale e artistica che ha fatto la storia. Non è la prima volta che Nino Buonocore incontra il Jazz, basti ricordare le collaborazioni con artisti quali Chet Baker – nel 33 giri Una città fra le mani, con James Senese, Nicola Stilo, il bassista Anthony Jackson, il percussionista Paulinho Da Costa e il batterista Danny Gottlieb. Autore, produttore e arrangiatore, Nino Buonocore produce il primo album degli Avion Travel, ma rimane fondamentale per la sua ricerca la collaborazione con i membri della band fusion Steely Dan con cui realizza nell’89 l’album che verrà pubblicato nel 1990 con il titolo Sabato domenica e lunedì.

Lunedì 24 si ritorna a Palazzo Acampora per la presentazione del libro di Ferdinando Casolaro Il bocciato Un matematico per caso (ed Aracne). Si può essere uno degli studenti più bocciati dalla scuola italiana e trovarsi a insegnare ai più alti livelli di studio, nei corsi universitari e nei corsi di dottorato per i laureati più meritevoli? La “logica” dice di no, ma da un’analisi profonda della scuola italiana, attraverso la descrizione cronologica dei mutamenti politici avvenuti a Napoli dagli anni Cinquanta a oggi, emergono contraddizioni e discriminazioni sociali sulle quali si basano i giudizi di “quelli che contano” perché “possessori del potere”; giudizi che alcune volte risultano essere positivi solo davanti all’obbedienza senza condizioni e al totale silenzio davanti alle ingiustizie. A parlarne è lo stesso Casolaro, professore di matematica, oggi docente di Analisi matematica presso il Dipartimento di Architet­tura dell’Università degli Sudi di Napoli Federico Il e presso il Dipartimento D.E.M.M. dell’Università del Sannio, autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche e di vari libri, editorial board di riviste scientifiche. Nella sua attività di ricerca si è interessato di questioni di analisi matematica e attualmente si dedica principalmente alla didattica e alla formazione delle nuove generazioni di docenti

INFO e PRENOTAZIONI

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (400 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it

Tutti gli eventi a Palazzo Acampora prevedono ingresso con prenotazione obbligatoria.

La prenotazione va effettuata al numero 081 8791064 (tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18)

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com