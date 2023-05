Charlie Siem in concerto con Marco Scolastra per Maggio della Musica 2023

€ 20,00 - ridotto under 26 € 15,00

Venerdì 5 maggio, alle ore 20,15, terzo appuntamento in Villa Pignatelli della rassegna 2023 del “Maggio della Musica”, realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania.

La serata, che ha per protagonisti Charlie Siem, violino e Marco Scolastra, pianoforte, si intitola Between the clouds, ispirandosi all’ultimo progetto discografico dell’ospite inglese.

Programma

Edvard Grieg (1843 – 1907)

Sonata n. 2 in Sol Maggiore op. 13

Niccolò Paganini (1782 – 1840)

Capriccio in Mi bemolle Maggiore op. 1 n. 14; Capriccio in Re Maggiore op. 1 n. 20; Capriccio in La minore op. 1 n. 24

armonizzazione e accompagnamento di pianoforte di Mario Pilati (1935)

Fritz Kreisler (1875 – 1962)

Alt-Wiener Tanzweisen (Vecchie melodie viennesi)

Liebesfreud (Gioia d’amore) - Liebesleid (Pena d’amore) - Schön Rosmarin (Rosmarino delizioso)

Tambourin Chinois op. 3

Henrik Wieniawski (1835 – 1880)

Polonaise brillante in La Maggiore, op. 21

Pablo de Sarasate (1844 – 1908)

Introduction et Tarantelle op. 43

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 17 maggio, Villa Pignatelli, ore 20.15

Ettore Pagano, violoncello

Giovedì 25 maggio, Villa Pignatelli, ore 20.15

Fred Hersch, piano solo

BIGLIETTERIA: rivendite abituali, botteghino presso Villa Pignatelli a partire da un’ora prima del concerto. Costo del biglietto € 20,00 - ridotto under 26 € 15,00

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Riviera di Chiaia, 200 - 80121 Napoli

drm-cam.pignatelli@cultura.gov.it | +39 081 7612356 museicampania.cultura.gov.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 - 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, 3929160934, 3929161691 www.maggiodellamusica.it