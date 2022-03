Sabato 5 marzo appuntamento con Charlie’s Angels, delitto a teatro.

Al Teatro dei Lazzari Felici torna il gioco spettacolo proposto dall'associazione Insolitaguida. Ogni appuntamento una storia diversa con un unico comune denominatore: scoprire l'assassino.

Il delitto, in questo caso, è ispirato a una delle serie di spionaggio più famose di tutti i tempi. Sabrina, Kelly e Jill, le tre investigatrici private di casi estremi, mentre stanno indagando su un caso molto particale vengono richiamate all’ufficio centrale di New York per incontrare, per la prima volta dal vivo, il loro capo Charlie. Ad informarle é stato il loro intermediario Bosley.

Location dell’evento il Teatro dei Lazzari Felici: teatro off napoletano, che si discosta dalla classica sala da teatro diventando qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il 3500121224, consultando il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.