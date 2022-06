Charity Gala Dinner, a Vico Equense l'iniziativa Sbarro per la ricerca sul cancro al seno

Giovedì 16 giugno 2022, alle ore 20.00, nell'Axidie Resort di Marina di Equa, a Vico Equense, si terrà il “Charity Gala Dinner”, un evento di beneficenza organizzato dalla Sbarro Health Research Organization (SHRO), centro di eccellenza mondiale per la ricerca sul cancro con sede in Philadelphia (Stati Uniti d’America). Una serata di beneficenza i cui proventi saranno utilizzati per finanziare un progetto di ricerca sul cancro al seno, come confermato dal presidente della SHRO, Professor Antonio Giordano: “Il nostro centro finanzia, da anni, la ricerca scientifica e sviluppa tecnologie che sono diventate fondamentali nella lotta contro il cancro; inoltre offre la possibilità a tanti giovani ricercatori di lavorare in un ambiente indipendente e di sana competizione”.

Nel corso della serata, presentata dal noto imitatore napoletano Vincenzo De Lucia, verranno premiate, per l’impegno profuso nella loro attività lavorativa, quattro personalità appartenenti al mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni:

- Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute;

- Federico Cafiero De Raho, Magistrato ed ex Procuratore Nazionale Antimafia;

- Michelino De Laurentiis, Oncologo presso la Fondazione G. Pascale di Napoli;

- Antonio Giacomini, Chief Executive Officer del Gruppo Innoway.

“Abbiamo deciso di premiare quattro personalità che si sono particolarmente distinte in vari ambiti e che sono legate tra loro da un comune denominatore: il bene collettivo. Sono felice dell’attenzione e dell’attiva collaborazione che ho ricevuto dalle istituzioni e dagli imprenditori che hanno deciso di seguirci in questo progetto. L’obiettivo della SHRO è investire sul territorio, portando in Italia il know how sviluppato negli Stati Uniti”, così Giancarlo Arra, vice presidente della SHRO, impegnato in prima linea per la prossima apertura di un centro di ricerca Sbarro in Italia.

Non mancheranno momenti ludici nel corso della serata: le canzoni di uno dei più grandi interpreti della musica napoletana, il maestro Enzo Gragnaniello, la cena servita dallo chef stellato Peppe Guida dell’Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, in collaborazione con lo chef de Le Axidie Raffaele Galasso, che seguirà l’aperitivo a bordo piscina con le pizze di Giuseppe Maglione della pizzeria Daniele Gourmet, con sedi a Salerno e Avellino. La scelta dei vini sarà affidata alla cantina La Fortezza, altra eccellenza del territorio con sede a Torrecuso, in provincia di Benevento.

Hanno contribuito all'evento gli sponsor Petrone Group, MCE Finance, Villa Maria, De Clemente Spa, Rigenera Hbv, Isaia Napoli, Accademia MedEATerranea, Cr Technology, Fondazione Scientifica Andronikos, Fondazione Scoppa, Clinica Salus, Sartoria Trinchese e Materias. Sponsor tecnici: Ble&Associates srl, Grafica Nappa, Accendi un Sogno. L’evento vedrà il Patrocinio dell’Unione Industriali di Napoli, dell’Assoram, del Comune di Vico Equense, di Amcham e dell’Università della Campania.