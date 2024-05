Certosa di San Martino: visita esoterica tra misteri e segreti

L'Associazione Culturale De Rebus Neapolis unica a Napoli nello studio e divulgazione delle scienze Esoteriche e del paranormale, organizza per la prima volta un tour in un luogo magico e strategico della nostra città: la Certosa di San Martino.

Edificata nel 1325 per volontà di Carlo d'Angiò, sovrano particolarmente devoto all' ordine dei cartusiani, la certosa si mostrerà ai nostri occhi sotto aspetti insoliti ed enigmatici. Le conoscenze esoteriche di un ordine che ha fatto della spiritualità il primo pilastro della propria vocazione trasudano in ogni angolo di quello che, dal 1866 con le leggi eversive è stato eletto e tutetalo sotto il titolo di monumento nazionale. Incontreremo misteri e segreti celati ovunque e non soltanto negli ambienti denominati del quarto del priore dove approfondiremo le funzioni non unicamente astronomiche della meridiana di Rocco Bovi ma anche il simbolismo dicotomico delle figure riccamente decorative delle riggiole. Incontreremo personaggi che hanno lasciato il segno a Napoli agevolando la sua fama di città esoterica. Tutto ciò che agli occhi di un profano rimarrà nei secoli nascosto, verrà qui, dipanato come un velo.

Date 2024 ore 10:30

• Domenica 26 Maggio

• Domenica 23 Giugno

• Domenica 21 Luglio

• Domenica 22 Settembre

• Domenica 20 Ottobre

• Domenica 17 Novembre

• Domenica 22 Dicembre

Luogo d'appuntamento: Napoli - Largo San Martino 5 (Davanti l'ingresso alla Certosa di San Martino)

Durata del tour: 2h 30m

Contributo percorso:

-Contributo €16 a persona

-Ridotto €12 (7- 13anni)

LA PRENOTAZIONE NON PREVEDE NESSUN ACCONTO ONLINE MA PAGAMENTO IN LOCO.

Compreso nel Contributo:

~ Visita guidata con 2 studiosi di esoterismo.

~ Biglietto ingresso alla Certosa

~ Visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

