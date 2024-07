Cerimonia 7^ edizione Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”

Il 19 luglio 2024 si terrà la commemorazione dei caduti nella strage di Palermo via d’Amelio, contestualmente ci sarà la seconda tappa del premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità” il 19 luglio 2024, il premio è dedicato alla memoria del Giudice Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e gli agenti delle loro scorte: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio[1]), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La moglie del Giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

La seconda tappa si terrà il 19 luglio 20214, alle ore 19:00 presso l’Aula consiliare del Comune di Qualiano che patrocina l’evento. Si commemoreranno i caduti della strage di via d’Amelio a Palermo e a margine della commemorazione, si consegnerà il premio alla dott.ssa Elisabetta Migliorelli, Giornalista e vice direttrice del TG2 della RAI, che con l’Associazione Oltre, che ha l’obiettivo di contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione, della solidarietà e dell’inclusività, ha profuso un impegno encomiabile a favore della cultura della legalità e a contrasto delle discriminazioni e violenze. Presente alla cerimonia di commemorazione anche Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo Gioggiò, vittima innocente, la quale consegnerà il premio Terra Viva.

Accoglierà i numerosi ospiti delle Istituzioni, il Sindaco del Comune di Qualiano (NA) dot. Raffaele De Leonardis, la manifestazione del premio sarà condotta dal prof. Angelo Zanfardino responsabile dei rapporti esterni dell’Associazione Terra Viva. Interverrà Salvatore De Maio, Vice Brig. dell’Ruolo d’Onore dell’Arma dei Carabinieri, fondatore dell’’Associazione Terra Viva e con Angelo Zanfardino