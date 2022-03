A Villa Lucrezio la cerimonia di intronizzazione dei nuovi Discepoli Escoffier

Nuovo appuntamento con l'Ordine Internazionale dei Discepoli di Auguste Escoffier che, il prossimo 29 marzo, a Villa Lucrezio a Posillipo, darà vita alla cerimonia di intronizzazione dei nuovi Discepoli Escoffier per la categoria chef.

Organizzato dalla delegazione campana del blasonato Ordine, presieduta dall'Executive Chef, Nicola Di Filippo, la consegna delle prestigiose fasce Escoffier registrerà la presenza del presidente nazionale per l'Italia, Francesco Ammirati; del segretario Antonio Torcasso, del presidente per l'Europa e vice dell'Associazione Francese Disciples Escoffier, Pierre Alain Favre e della segretaria della delegazione campana, Tina Bianco. Una cerimonia, quella in programma nel noto locale di via Lucrezio Caro a Napoli che, nel celebrare il nuovo gruppo di chef campani con il titolo legato alla memoria del famoso maestro della gastronomia francese e internazionale, porrà ancora una volta in primo piano il blasonato “Ordre International des Disciples d’Auguste Escoffier”.

A ricevere il titolo, a partire dalle prime ore pomeridiane, saranno sessanta chef ai quali si aggiungeranno alcuni autorevoli personaggi legati al mondo dell'enogastronomia e della ristorazione cui saranno attribuite le ambite fasce speciali. Un “Capitolo” di investitura per nuovi discepoli che, grazie all'impegno dell'attivissima delegazione campana detentrice del record di iscritti e guidata dal Cavaliere, Nicola Di Filippo, vedrà tanti nuovi meritevoli chef insigniti di un titolo di grande rilevanza a livello europeo. Un'onorificenza pronta a rappresentare, insieme alla memoria del celebre studioso e cuoco francese Georges Auguste Escoffier nato a Villeneuve - Loubet in Costa Azzurra nel 1846, l'opera di chi ha fatto della scienza della cucina un motivo di vita e di ricerca.