Cerimonia del cacao a Napoli

21 Novembre 2021

CERIMONIA DEL CACAO - NAPOLI

Orario: ore 16 inizio lavori

ore 20 fine lavori



Il cacao è una pianta sacra per il popolo Maya, viene da loro chiamata “La Bevanda Degli Dei” , questo è anche il significato del nome scientifico dato alla pianta del cacao Theobroma Cacao (Theo -Dio, broma –bevanda), la utilizzavano in cerimonia per cambiare il proprio stato di coscienza così da creare uno spazio di introspezione profonda e ricevere messaggi, intuizioni di luce.

Questa pianta ci cammina accanto in modo gentile, favorendo la connessione con le emozioni più profonde, portandoci ad una nuova visione degli schemi emozionali.

Il cuore è la sede dell’amore in tutte le culture tradizionali, a volte è anche la sede di alcune ferite che si ricevono nella vita, per questo motivo il Cacao ha un effetto prima di tutto di rilascio e di liberazione delle emozioni che portano i dolori della vita, ma successivamente connette l’individuo con il vero e grande Cuore, sede dell’Amore infinito, illimitato.

Lo Spirito del Cacao lavora anche sui nostri Antenati, ha la capacità di rilasciare e guarire le sofferenze che sono state loro.

La Cerimonia del Cacao porta ad un’esperienza molto profonda di guarigione, soprattutto verso la consapevolezza che la vita di ciascuno è comunque imbevuta di Puro Amore, dal momento del concepimento fino all’istante del respiro presente. L’Amore, anche nella tradizione Maya, è il motore di tutta la vita, è la fonte e la sorgente del benessere, dell’armonia e dell’equilibrio del Cosmo intero.

Lascia andare la mente ed entra nei regni della coscienza superiore.

Creeremo insieme uno spazio sicuro ed intimo in cui aprirsi agli altri, siamo tutti uno specchio l’uno dell’altro, con paure, sofferenze, speranze e sogni simili. Durante la cerimonia, il cacao si attiva all’interno del corpo e del cuore, aprendo un processo profondamente trasformativo ed estatico.

Il contesto della cerimonia invita la meditazione e permette una rara opportunità per esplorare le storie ed emozioni che celiamo nel cuore, identificando le aree che causano blocchi, limitazioni e dolore. Un profondo rilassamento permette di essere aperti a ispirazioni e idee creative che possono dare maggiore chiarezza sui “prossimi passi” da prendere nella propria vita e per sostenere la lo stato di salute generale.

Benefici del Cacao:

• Allevia la depressione

• Smuove i blocchi emotivi e consente di centrarsi sul cuore: fare più spazio all’amore e meno alla paura

• Bilancia gli sbalzi di umore ormonali

• Aumenta il benessere

• Stimola il cambiamento interiore, la creatività e la produttività

• Nutre tutto il corpo e intensifica consapevolezza e concentrazione

• Intensifica le sensazioni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Munira - operatrice olistica

Filippo Aquila del Sole

Art Orient t. 3387981020

Contributo 55€

COSA PORTARE:

tappetino yoga, coperta, benda, carta penna, ciotola in ceramica per bere il cacao una candela con contenitore una bianca.

ABBIGLIAMENTO: indossare qualcosa di colore BIANCO, se possibile per le donne una gonna lunga.



