Cerchio di Donne a Napoli per il solstizio d'inverno

CERCHIO D’INVERNO (SOSTIZIO D’INVERNO 21 DICEMBRE)

Un viaggio verso il tuo interno, un percorso di interiore dalla persona alla terra, diventerai un seme che si riveste di terreno si nutre, ramifica e consolida e infine si fa strada per sbocciare, seguendo la tempesta dell’animo e la quiete della madre terra. Una discesa verso il centro della terra e verso il tuo centro come un viaggio onirico negli abissi dell’inconscio e una graduale risalita verso il mondo terreno. Una grotta di silenzio che abbatte le congetture percorso che ti metterà in contatto con le tue paure le tue idee i tuoi spiriti. La tua strada dal buio alla luce.

IL PERCORSO CERCHIO DI DONNE EDUCAZIONE ALLA PACE E COSCIENZA COSCMICA PREVEDE UNA LAVORAZIONE SULLA MENTE E SUL CORPO ATTAVERSO L'ENEGIA AL FEMMINILE DAL CERCHIO ALLA SPIRALE DAL DENTRO VERSO IL FUORI.

-APERTURA DEL CERCHIO PORTA CON TE UN DONO DA METTERE AL CENTRO E CONDIVIDERE CON LE TUE SORELLE.

-INCONTRO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE DELLA QUOTIDIANITA’ CONTRONTO CON LE PROPRIE PAURE

-CONDIVISIONE ATTRAVERSO IL CERCHIO COMINICAZIONE E CANTO DEL CORPO ATTRAVERSO LA MUSICA LA DANZA E L'ENRGIA DELLA TERRA CHE DORME E SI PREPARA

- SEMINA E CANTO

- ENERGIA DEL REINTEGRARE, DONNE ALBERI

-DANZA DEL VENTO

-RINGRAZIAMENTO E CHUISURA DEL CERCHIO



Programma

SABATO ORE DALLE 15:00 ALLE 17:00

DOMENICA ORE DALLE 10:00 ALLE 14:00

COSTO € 60,00