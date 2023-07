Cerchio di Donne (Soffio di Vento) al Vic' Street



Sabato 16 Dicembre 2023

orario 15:00 alle 17:00

Domenica 17 Dicembre 2023

orario 11:00 alle 13:30

orario 14:30 alle 18:00

COSTO € 60,00

Esclusivamente su prenotazione anticipata

info e prenotazioni

cell.: 3387981020

e-mail.: artorient@hotmail.it



Un viaggio verso il tuo interno, un percorso di interiore dalla persona alla terra, diventerai un seme che si riveste di terreno si nutre, ramifica e consolida e infine si fa strada per sbocciare, seguendo la tempesta dell’animo e la quiete della madre terra. Una discesa verso il centro della terra e verso il tuo centro come un viaggio onirico negli abissi dell’inconscio e una graduale risalita verso il mondo terreno. Una grotta di silenzio che abbatte le congetture percorso che ti metterà in contatto con le tue paure le tue idee i tuoi spiriti. La tua strada dal buio alla luce.



IL PERCORSO CERCHIO DI DONNE EDUCAZIONE ALLA PACE E COSCIENZA COSCMICA PREVEDE UNA LAVORAZIONE SULLA MENTE E SUL CORPO ATTAVERSO L'ENEGIA AL FEMMINILE DAL CERCHIO ALLA SPIRALE DAL DENTRO VERSO IL FUORI.

-APERTURA DEL CERCHIO PORTA CON TE UN DONO DA METTERE AL CENTRO E CONDIVIDERE CON LE TUE SORELLE.

-INCONTRO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE DELLA QUAOTIDIANITA’ CONTRONTO CON LE PROPRIE PAURE

-CONDIVISIONE ATTRAVERSO IL CERCHIO COMINICAZIONE E CANTO DEL CORPO ATTRAVERSO LA MUSICA LA DANZA E L'ENERGIA DELLA TERRA CHE DORME E SI PREPARA

- SEMINA E CANTO

- ENERGIA DEL REINTEGRARE, DONNE ALBERI

-DANZA DEL VENTO

-RINGRAZIAMENTO E CHUISURA DEL CERCHIO