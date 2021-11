Cerchio di Donne educazione alla pace e coscienza cosmica (verso e dentro di te)

Domenica 07 Novembre ore 15:00 alle 19:00

due giorni in presenza costo €45,00

Programma:

"Si giunge dalla luce alle tenebre, come un seme coperto dalla terra che si nutre per sbocciare in fiore attraversando l'inverno, il freddo e la tempesta, dal basso verso l'alto dal dentro al fuori".

IL PERCORSO CERCHIO DI DONNE EDUCAZIONE ALLA PACE E COSCIENZA COSCMICA PREVEDE UNA LAVORAZIONE SULLA MENTE E SUL CORSPO ATTAVERSO L'ENEGIA AL FEMMINILE DAL CERCHIO ALLA SPIRALE DAL DENTRO VERSO IL FUORI.

IL PROGRAMMA SI SUDDIVIDE IN TRE MOMENTI SPECIFICI

APERTURA DEL CERCHIO, PORTA UN DONO DA METTERE NEL CERCHIO PER LE TUE SORELLE

1. INCONTRO SUPERAMENTO DELLE BARRIERE DELLA QUOTIDIANITA' ANNULLAMENTO DELLE DIFESE E DELLE PAURE

2. CONDIVISIONE ATTRAVERSO IL CERCHIO COMINICAZIONE E CANTO DEL CORPO ATTRAVERSO LA MUSICA LA DANZA E L'ENRGIA DELLA TERRA CHE ENTRA IN LETARGO

3.SEMINA E CANTO ... ENERGIA DEL REINTEGRARE, DONNE ALBERI .... DANZA DELLA NATURA

CHUISURA DEL CERCHIO INVITO AL PROSSIMO INCONTRO RISVEGLIO AL FEMMINILE

INFO: Dalia Deya

zona Napoli Chiaja

cell: 3387981020

