Centro Ester, il nuovo anno arriva con una raccolta di doni per i bambini in ospedale

“Dona un gioco, accendi un sorriso”. Questo il claim che accompagna l’iniziativa dell’Associazione Centro Ester e rivolta ai bambini che sono costretti a trascorrere i giorni festivi di inizio anno lontano da casa.

"Con l’arrivo del 2024, parte la raccolta di giocattoli nuovi destinati ai piccoli ospiti degli ospedali Santobono e Pausillipon" spiega il presidente Pasquale Corvino. "Le problematiche delle famiglie che hanno bambini bisognosi di cure mediche non vanno mai in vacanza. Ecco perché, questo tipo di eventi a sfondo sociale, non devono fermarsi ai giorni del Natale ma proseguire anche nel resto dell’anno".

“La segreteria generale del Centro Ester - prosegue Pasquale Corvino- è pronta ad accogliere i doni di quanti vorranno cominciare il 2024 regalando un sorriso a questi bambini. E' possibile consegnare i doni tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20”.

E’ possibile raccogliere giocattoli, in favore della Fondazione Santobono Pausillipon aventi caratteristiche ben definite. Per raggiungere i piccoli destinatari devono essere: nuovi, chiusi, sigillati e con il marchio di conformità CE.

“Invitiamo i cittadini ad essere al fianco del Centro Ester in questa iniziativa, la prima del 2024. Parte un anno che speriamo sia per tutti ricco di sogni realizzati. Ci piace cominciare regalando un sorriso ai più piccoli, il modo più giusto per continuare a tenere viva l’attenzione sui motori che guidano il nostro cammino: lo sport ed il sociale” aggiunge il direttore Fabio Cirella.