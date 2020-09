Il Centro commerciale Neapolis festeggia 10 anni con il grande concorso “Regala Denari!”

Il Centro Commerciale Neapolis quest’anno festeggia il 10° anniversario e nel mese di settembre, per celebrare al meglio questa ricorrenza, ha preparato una grande sorpresa che farà felici tutti i suoi clienti: il concorso “Regala denari"

Dal 5 al 20 settembre per partecipare sarà sufficiente effettuare un acquisto di almeno 10€ nei negozi del Centro e successivamente portare lo scontrino al desk in Galleria al primo piano, nei seguenti orari: dalle 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 20.30. Con una spesa da 10€ a 39,99€ si avrà diritto ad una giocata, da 40€ a 79,99 si potranno effettuare 2 giocate, da 80€ a 109,99€ le giocate diventeranno tre e con una spesa da 110€ e superiori si otterrà il numero massimo di giocate per ogni scontrino: 4.

Verificati gli scontrini, inizia il gioco: le protagoniste saranno le amatissime carte napoletane. Tutti i partecipanti potranno scegliere una carta e sul retro troveranno il codice da inserire nel totem per tentare di vincere tante gift card da 20, 50 e 100€! Il premio perfetto per ripartire alla grande e rifarsi il guardaroba in vista dell’autunno.

Non ci resta che augurarvi buon shopping e buona fortuna, al Centro Commerciale Neapolis: con il concorso “Regala denari” - e naturalmente anche un pizzico di buona sorte - potrete iniziare la nuova stagione alla grande!

Per avere maggiori informazioni sui prossimi eventi potete consultare la pagina Facebook del Centro www.facebook.com/centrocommercialeneapolis e la pagina web centroneapolis.com.