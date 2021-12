Capodanno 2022 al centro storico di Napoli alla Salumeria Upnea

Come di consueto, Salumeria Upnea si prepara ad accogliere il nuovo anno con un cenone tradizionale, che non mancherà di sorprendere ad ogni portata: il bistró (sito in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 35), infatti, propone un menù perfettamente in equilibrio tra mare e terra.

Come antipasto: il baccalà in pastella, il suo carpaccio e l’acciuga di Cetara, da consumare bevendo l’Asprinio brut di Masseria Campito di Aversa (CE). A seguire due primi piatti: lo spaghettone con vongole veraci che abbiniamo a un Fiano Sannio bio DOC, cantina Nifo Sarrapochiello Ponte (BN) e il ragù di polpo con l’occhio di lupo del pastificio Vicidomini, accompagnato sempre da Nifo Sarrapochiello e dal suo Marosa. Poi un intermezzo che è una dedica a Felice Sciosciammoca e al suo fido Pasquale: mozzarella di bufala che sia di Aversa, quella che la spremi e se esce il latte la prendi, ma per la mozzarella ci vogliono le uova, e noi ce le mettiamo e ci aggiungiamo pure il tartufo, e sopra, invece del Gragnano che dopo non mancherà, ci beviamo un ottimo Fric, vino frizzante rosato di casebianche Torchiara (SA). Per secondo abbiamo: direttamente da San Marzano sul Sarno, una selezione speciale della Macelleria Del Centro Storico, cioè il filetto alta qualità di scottona bavarese, lo accompagniamo con uno Sphaeranera di Tenuta i Cacciagalli, biodinamico, vinificato e affinato in anfore di terracotta. Nel rispetto della tradizione, proseguiamo con un piatto immancabile: il raviolo fritto ripieno di cotechino alifano, servito su crema di lenticchie rosse. Poche storie, qui il vino è senza dubbio il Gragnano, l’Ottouve di Salvatore Martusciello (NA). Come dolce: la nostra cassata scomposta con un Passito di falanghina beneventana. Infine, per brindare tutti al nuovo anno: La Matta, lo spumante di fiano cilentano della cantina Casebianche, lo stesso che Luciano Pignataro ha definito come uno dei piaceri di cui nell'arco dell'anno non ci si può privare. Il tutto verrà condotto nel pieno rispetto delle norme anti-covid vigenti.

Il cenone per il Capodanno 2022 è disponibile solo su prenotazione e fino a esaurimento posti. Il costo è di euro 110, tutto incluso.

Inoltre, sono disponibili varianti vegane, vegetariane e gluten free da segnalare al momento della prenotazione. È possibile richiedere un menù ragazzi, costituito da un antipasto con ricottina di bufala e fritture della casa, un primo piatto composto da spaghetti alle vongole, un secondo con filetto di tonno (o hamburger di scottona bavarese). Tutto al costo di euro 50, acqua inclusa.

Per info e prenotazioni chiamare al 08119364649, oppure inviare una email a: info@salumeriaupnea.com