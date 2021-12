Cena di Capodanno in terrazza al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

Capodanno ad alta quota, pur restando in città. Il 2022 si festeggia al Roof Garden Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, complice il panorama a 360° che spazia dalla collina di San Martino al Vesuvio fino alle isole del Golfo. Nel rispetto delle regole anti Covid, tavoli distanziati e musica di sottofondo per il cenone con i piatti preparati dall'executive chef Pasquale De Simone. Consentito l’ingresso agli ospiti dell’hotel (occupazione camere al 40 per cento) e ai clienti esterni.

La cena di fine anno è l’occasione per essere accolti nella hall da “InCanto”, l’albero scultura dell’artista Lello Esposito e per fotografare la composizione di piante natalizie a forma di albero posizionata proprio in terrazza: insomma si guarderà Napoli da una prospettiva diversa, come fosse una cartolina dal suggestivo undicesimo piano, assaporando un menù raffinato con le immancabili incursioni partenopee che si sposano con le tipicità italiane.

Dal benvenuto dello chef alle seppie cotte a bassa temperatura fino al baccalà ripieno di scarole, poi spazio al risotto mantecato ai crostacei, cremoso di torzelle e primo latte di bufala e elisir di agrumi della Penisola e alla ricciola servita in manto di pistacchi, con zucca napoletana e carciofi trifolati. E a mezzanotte - ammirando lo spettacolo di fuochi pirotecnici - brindisi benaugurante con il tradizionale assaggio di cotechino e lenticchie, frutta secca, dolci della tradizione partenopea e non solo.

Info: 081.797.00.01