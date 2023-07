I 150 chef di “Cenando sotto un Cielo Diverso” indossano giacche dedicate allo Scudetto del Napoli

I 150 chef che parteciperanno domani 4 luglio all'attesissimo evento di beneficenza "Cenando sotto un cielo diverso", che si svolgerà presso il Complesso Zeno (villa Tony, Ercolano), indosseranno con orgoglio le giacche speciali create in Onore dello scudetto del Napoli da Antonio Goeldlin.

L'evento di beneficenza, giunto alla sua quindicesima edizione, è un'occasione unica per riunire chef rinomati (stellati e non) e amanti della buona cucina, il tutto a beneficio di una nobile causa. Il ricavato dell'iniziativa, infatti, sarà in parte utilizzato per l’acquisto di un acquario che sarà collocato presso il reparto di Diabetologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli. La parte rimanente del ricavato sarà destinata alla costruzione di un centro ludico – didattico per malati schizofrenici. A promuovere la kermesse l’associazione “Tra Cielo e Mare”, insieme ad alcuni volontari che hanno collaborato negli anni per la realizzazione dell'iniziativa. Tra questi ultimi c’è anche la cooperativa Sociale SIRIO che opera dal 2020 nel campo dell’impegno sociale, socio-sanitario ed educativo gestendo servizi a carattere territoriale e domiciliare. Infine, 14 alunni dell’Istituto “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia saranno ai fornelli con gli chef stellati e indosseranno anche loro le giacche del Napoli.

Tra i 150 chef vestiti di azzurro che creeranno piatti straordinari ci saranno anche gli stellati Domenico Iavarone, Peppe Aversa, Michele De Leo, Luigi Salomone, Ciro Sicignano e Igles Corelli. Anche gli artisti che saliranno sul palco dell’evento (Enzo Fischetti, Anna Capasso, Francesco Albanese, Gaia Zucchi, Ludo Brusco, Luis Navarro, Peppe Laurato, Rico Femiano, giusto per citarne alcuni) vestiranno un outfit in onore del Napoli, ovvero indosseranno una maglietta appositamente creata per loro sempre da Antonio Goeldlin.

Antonio Goeldlin, noto per il suo talento unico nel creare capi d'abbigliamento per il mondo del lavoro, ha messo a disposizione la sua straordinaria creatività per realizzare giacche uniche e di grande impatto, che celebrano la vittoria dello scudetto del Napoli. Le giacche, realizzate con materiali pregiati e con attenzione ai minimi dettagli, sono un omaggio al successo sportivo e alle emozioni che il calcio è in grado di suscitare.

“Siamo grati ad Antonio Goeldlin per la sua straordinaria collaborazione e per aver creato queste splendide giacche che renderanno ancora più speciale il nostro evento di beneficenza- afferma Alfonsina Longobardi, organizzatrice di “Cenando sotto un Cielo Diverso” -. I partecipanti sono tutti orgogliosi di indossare queste opere d'arte, anche gli chef provenienti da altre regioni. L'atmosfera della serata sarà permeata da una magica combinazione di passione culinaria e sportiva”.