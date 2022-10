Sabato 3 dicembre al Vic' Street la speciale Cena Spettacolo Napoletana Tarantelle e Vino.

Una serata all'insegna del vero divertimento tra balli, canti e show: lasciati guidare dal ritmo incalzante della Tarantella Napoletana, in un'esplosione di gioia e di colori, per vivere un'esperienza senza tempo.

Musica dal Vivo, Cabaret, intrattenimento con Ciro Gargiulo e il suo Team Show Live in collaborazione con la Danzatrice Dalia Deya tra battute, sceneggiate e tanti sorrisi



Menù +Spettacolo

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO + SPETTACOLO € 20,00

2. CENA (ANTIPASTO+ PRIMO + DOLCE) + SPETTACOLO € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (BOTTIGLIA DI PROSECCO CON COPPE DI CRISTALLO + TAGLIERE ARTISTI+ ASSAGGI VARI DOLCI) € 80,00 + SPETTACOLO VALIDO X2 PERSONE BEVANDE ESCLUSE

Info 081662423 cellulare 3356215087