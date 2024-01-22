Cena spettacolo Taranta-Night
Giovedì 29 febbraio, al Vic' Street la Cena spettacolo Taranta-Night
IN PROGRAMMA
TARANTA-NIGHT
COME PARTECIPARE?
PRENOTA IL TUO TAVOLO
SE VUOI, USA UN ABBIGLIAMENTO A TEMA
PREPARATI A PASSARE UN SERATA DIVERTENTE.
COSA TROVERAI?
SPETTACOLO DI DANZE POPOLARI DEL SUD ITALIA
POTRAI PARTECIPARE A UNA MINI LEZIONE DI GRUPPO DURATE LA SERATA,
EVENTO IDEALE PER UN USCITA TRA AMICI, NUBILATI, COMPLEANNO LAUREA E TANTO ALTRO
I NOSTRI MENÙ
1. MENU' Tagliere + calice di vino + spettacolo €20,00
2. MENU' Antipasto + primo + dolce + spettacolo ( Bevande escluse) € 25,00
3. MENU' VIP TAGLIERE DEGLI ARTISTI + ASSAGGI DI PRIMI + ASSAGGI DI DOLCI+ UN PROSECCO PICCOLO (bevande escluso €80,00 valido per 2 persone
4. SUPER VIP GOLD
-Antipasti crudi di Mare
-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)
-Bottiglina di prosecco
- Caffè e Amaro
€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA
(OGNI MENU' HA DA AGGIUNGERE E 3,00 SERVIZIO E COPERTO)
CHIEDI INFORMAZIONI
081662423
3387981020
3356215087