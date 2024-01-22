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Lunedì, 22 Gennaio 2024
Sereno
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Eventi / Cibo e Vino

Cena spettacolo Taranta-Night

Dove VIC'STREET

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 29/02/2024 al 29/02/2024 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Giovedì 29 febbraio, al Vic' Street la Cena spettacolo Taranta-Night

IN PROGRAMMA
TARANTA-NIGHT

COME PARTECIPARE?
PRENOTA IL TUO TAVOLO
SE VUOI, USA UN ABBIGLIAMENTO A TEMA
PREPARATI A PASSARE UN SERATA DIVERTENTE.

COSA TROVERAI?
SPETTACOLO DI DANZE POPOLARI DEL SUD ITALIA
POTRAI PARTECIPARE A UNA MINI LEZIONE DI GRUPPO DURATE LA SERATA,
EVENTO IDEALE PER UN USCITA TRA AMICI, NUBILATI, COMPLEANNO LAUREA E TANTO ALTRO

I NOSTRI MENÙ
1. MENU' Tagliere + calice di vino + spettacolo €20,00
2. MENU' Antipasto + primo + dolce + spettacolo ( Bevande escluse) € 25,00
3. MENU' VIP TAGLIERE DEGLI ARTISTI + ASSAGGI DI PRIMI + ASSAGGI DI DOLCI+ UN PROSECCO PICCOLO (bevande escluso €80,00 valido per 2 persone
4. SUPER VIP GOLD
-Antipasti crudi di Mare
-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)
-Bottiglina di prosecco
- Caffè e Amaro
€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA
(OGNI MENU' HA DA AGGIUNGERE E 3,00 SERVIZIO E COPERTO)

CHIEDI INFORMAZIONI
081662423
3387981020
3356215087

A proposito di Eventi

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