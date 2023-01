Sabato 25 febbraio, al Vic' Street la Cena Spettacolo Simme 'e Napule paisa'

Musica dal vivo, canto, intrattenimento, danza e rievocazione per donare a turisti e cittadini napoletani ore di reale spensieratezza e allegria fuori da ogni canone.

Con Ciro Gargiulo, identificato come la Voce di Napoli che arriva direttamente al cuore, accompagnato dalla Danzatrice Artist Dalia Deya in un mix di arte e professionalità inimitabili.

Infoline : 081662423 - 3356215987 - 3387981020

Menù +Spettacolo

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO + SPETTACOLO € 20,00

2. CENA ( ANTIPASTO+ PRIMO + DOLCE) + SPETTACOLO € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP ( BOTTIGLINA DI PROSECCO CON COPPE DI CRISTALLO + TAGLIERE ARTISTI+ ASSAGGI VARI DOLCI) € 80,00 + SPETTACOLO VALIDO X2 PERSONE BEVANDE ESCLUSE