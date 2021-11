Cena Spettacolo "Serata Orientale"

Venerdì 28 Gennaio 2022 ore 21:00

Cena Spettacolo danze Orientali, tra veli e incensi mistici per una atmosfera di Mille e una notte

info e prenotazioni necessaria

fisso 081662423

cell.:3387981020

cell.: 3356215087



Cena spettacolo presso il Vic Street solo per 30 persone, la struttura può ospitare 80/90 persone ma per motivi si sicurezza saranno ospitati massimo 40 partecipanti.



SCEGLI IL TUO MENU'

1. Ticket € 20,00

*Prosecco di benvenuto

*Tagliere Rustico

*Calice di Vino Rosso/Bianco



2. Ticket € 25,00

*Prosecco di benvenuto

*Tagliere Rustico

*Primo della Casa tipico campano

*Dolce

escluso Bevande



in più è possibile prenotare il Menù a tema con la serata