Cena spettacolo "Pirati del mare" con abiti a tema
Giovedì 22 giugno, al Vic' Street la Cena spettacolo "Pirati del mare" con abiti a tema
Info e prenotazione necessaria
tel.: 081662423
cell.:3387981020
TRAMA
SIMBAD , VIAGGIATORE DEI SETTE MARI, GIUNGE AL PORTO DI NAPOLI E VI SCORGE UN'ANTICA MAPPA DI UN TESORO SEPOLTO ALLE PENDICI DEL VESUVIO, PER TROVARLO, PERO', DOVRA' AFFRONTARE DIVERSE PROVE E TU CON LUI.
ORGANIZZA LA TUA SQUADRA!
LA CACCIA PARTE DA PIAZZA DEL PLEBISCITO, DOVE TROVERAI 2 PERATI AD ATTENDERTI PER GUDARTI TRA RICERCHE E RACCONTI, SARAI PORTATO ALLA TAVERNA E, TRA PIETANZE E GIOCHI VARI, SCOPRIRAI INSIEME A SIMBAD E MARIANNA DOVE E' NASCOSTO IL PREZIOSO TESORO
MENU' DISPONIBILI + PASSEGGIATA TEATRALIZZATI I PIRATI DEL MARE
1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00
2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLINA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE
COSTO PASSEGGIATA 5,00 (DA ABBINARE AL MENU')