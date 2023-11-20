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Lunedì, 20 Novembre 2023
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Eventi / Cibo e Vino

Christmas Show: cena spettacolo di Natale

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 21/12/2023 al 21/12/2023 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it Tema Natale
Rosalia

GIOVEDI' 21 DICEMBRE 2023, GRANDE FESTA DEL NATALE IN DANZA A NAPOLI PRESSO LA TAVERNA SPETTACOLO VIC' STREET.

CHRISTMAS SHOW CON DANZA ORIENTALE E DANZA POLINESIANA A CURA DELL'INSEGNANTE DALIA DEYA (FORMATRICE DI BALLERINE A LIVELLO NAZIONALE), ESIBIZIONE DEL CORO VIC' STREET GOSPEL DELLA COMPAGNIA ARTISTICA, SPETTACOLO DEL'ASSOCIAZIONE HOPE, CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DELLO SHOWMAN CIRO GARGIULO

IN PIU' TROVERAI DELLE GRAZIOSE BANCARELLE NATALIZIE PER FARE DONI NATALIZI MOLTO PARTICOLARI.

APERICENA SPETTACOLO + MERCATINI DI NATALE
EVENTO ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA
INFO .: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.:3387981020

MENU + SPETTACOLO
1. TAGLIERE DELLE DELIZIE NATALIZIE NAPOLETANE + CALICE DI VINO E SPETTACOLO € 20,00
2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLINA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE
4. SUPER VIP GOLD
-Antipasti crudi di Mare
-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)
-Bottiglia di Champagne ( Moet oppure Veuve Vlicquot)
-Frutta e Dolci
- Caffè e Amaro
€ 300,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PR
(3 euro coperto e sevizio)


 

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