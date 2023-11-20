Christmas Show: cena spettacolo di Natale
GIOVEDI' 21 DICEMBRE 2023, GRANDE FESTA DEL NATALE IN DANZA A NAPOLI PRESSO LA TAVERNA SPETTACOLO VIC' STREET.
CHRISTMAS SHOW CON DANZA ORIENTALE E DANZA POLINESIANA A CURA DELL'INSEGNANTE DALIA DEYA (FORMATRICE DI BALLERINE A LIVELLO NAZIONALE), ESIBIZIONE DEL CORO VIC' STREET GOSPEL DELLA COMPAGNIA ARTISTICA, SPETTACOLO DEL'ASSOCIAZIONE HOPE, CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DELLO SHOWMAN CIRO GARGIULO
IN PIU' TROVERAI DELLE GRAZIOSE BANCARELLE NATALIZIE PER FARE DONI NATALIZI MOLTO PARTICOLARI.
APERICENA SPETTACOLO + MERCATINI DI NATALE
EVENTO ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA
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MENU + SPETTACOLO
1. TAGLIERE DELLE DELIZIE NATALIZIE NAPOLETANE + CALICE DI VINO E SPETTACOLO € 20,00
2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLINA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE
4. SUPER VIP GOLD
-Antipasti crudi di Mare
-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)
-Bottiglia di Champagne ( Moet oppure Veuve Vlicquot)
-Frutta e Dolci
- Caffè e Amaro
€ 300,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PR
(3 euro coperto e sevizio)