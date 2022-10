Il 25 dicembre, la taverna Vic' Street propone la Cena Spettacolo di Natale "Napoli milionaria".

Una serata all'insegna del vero divertimento tra balli, canti e show al ritmo incalzante della Tarantella Napoletana, in un'esplosione di gioia e di colori, per vivere un'esperienza senza tempo.

Musica dal vivo, cabaret, intrattenimento con Ciro Gargiulo e il suo Team Show Live in collaborazione con la Danzatrice Dalia Deya tra battute, sceneggiate e tanti sorrisi.

Info 081662423 cellulare 3356215087



Menù +Spettacolo

ANTIPASTO

PRIMO

SECONDO

DOLCE

pane e acqua

(BEVANDE ESCLUSE)

COSTO € 50,00