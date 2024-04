Al VIC' STREET la Cena Spettacolo "Napule è Mille Culure e Napule è Mille Culture"

Sabato 18 Maggio 2024 ore 21:00



1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ PRIMO PIATTO + DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + CALICE DI PROSECCO+ SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Bottiglina di PROSECCO

-Frutta e Dolci

- Caffè e Amaro

€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto)



TRAMA

Napoli è mille colori, Napoli è mille culture... Napoli vista nell'immensità delle sue innumerevoli diversità in un turbine di emozioni che scorrono da secoli nel sangue del popolo partenopeo. Un viaggio nelle viscere dalla città dai mille volti: felice, drammatica, grottesca, poetica,

Napoli sempre in bilico tra la notte e il giorno, tra il bene e il male, tra il sopra e il sotto... da terra di poeti e artisti e santi a terra e niscuno

Posti limitati

Info e prenotazione allo 081662423 oppure 3387981020