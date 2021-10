Cena Spettacolo Napoletana

Venerdì 29 Ottobre 2021 ore 21:00 al Vic' Street

info 081662423 cellulare 3356215087

Menù +Spettacolo

TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

Cena Napoletana a Napoli zona Chiaja presso il Vic'Street in Via Giuseppe Martucci 44-Napoli

Musica dal Vivo, Cabaret e intrattenimento con Ciro Gargiulo e il suo Team Show Live

tarantelle divertimento e vino per una notte napoletana balli della tradizione e commedie con Dalia Deya

L'EVENTO SI TERRÀ NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID E SECONDO LE REGOLE DI TUTTI I DPCM



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...