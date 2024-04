Come ogni ultimo giovedì del mese, la Taverna Spettacolo di via Martucci propone una serata Danzante a Tema: il 30 maggio, Cena spettacolo "Irish Night" al Vic Street.



COME PARTECIPARE?

PRENOTA IL TUO TAVOLO

SE VUOI, USA UN ABBIGLIAMENTO A TEMA QUALCOSA DI VERDE!!!

PREPARATI A PASSARE UN SERATA DIVERTENTE.

COSA TROVERAI?

SPETTACOLO MUSICA IRLANDESE

POTRAI PARTECIPARE A UNA MINI LEZIONE DI GRUPPO DURATE LA SERATA,

EVENTO IDEALE PER UN USCITA TRA AMICI, NUBILATI, COMPLEANNO LAUREA E TANTO ALTRO

I NOSTRI MENÙ

1. MENU' Tagliere + calice di vino + spettacolo €20,00

2. MENU' Antipasto + primo + dolce + spettacolo ( Bevande escluse) € 25,00

3. MENU' VIP TAGLIERE DEGLI ARTISTI + ASSAGGI DI PRIMI + ASSAGGI DI DOLCI+ UN PROSECCO PICCOLO (bevande escluso €80,00 valido per 2 persone

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Bottiglina di prosecco

- Caffè e Amaro

€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

(OGNI MENU' HA DA AGGIUNGERE E 3,00 SERVIZIO E COPERTO)

CHIEDI INFORMAZIONI

081662423

3387981020

3356215087