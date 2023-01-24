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Eventi / Cibo e Vino

Cena Spettacolo "Elsa e le 8 donne"

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 09/03/2023 al 09/03/2023 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it Tema 8 marzo
Rosalia

Al Vic' Street, il 9 marzo, un evento speciale dedicato all'universo femminile: la Cena Spettacolo "Elsa e le 8 donne"

TRAMA :
NAPOLI. ELSA, UNA GIOVANE SCRITTRICE APPASSIONATA DI MISTERO E MAGIA, PRENDE IN AFFITTO UNA CASA A DUE PASSI DAL MARE PER DEDICARSI ALLA STESURA DEL SUO NUOVO LIBRO. CONVINTA DI TROVARSI NEL POSTO GIUSTO, INIZIA LE PRIME RIGHE QUANDO BUSSANO ALLA PORTA DI VOLTA IN VOLTA UNA SERIE DI DONNE DALLE DIFERENTI E ORIGINALI CARATTERISTICHE CHE LA COINVOLGONO NELLE LORO AVVENTURE O DISAVVENTURE, AL PUNTO CHE LEI SMETTE DI SCRIVERE E SI LASCIA TRAVOLGERE DAGLI EVENTI UNICI E PARTICOLARI SCOPRENDO, DI VOLTA IN VOLTA, AFFINITA' CON LE NOVE DONNE CHE LE SI PRESENTANO E CHE LA PORTANO A UNA RIELABORAZIONE COMPLETA DELLA SUA VITA.

info : 081662423
CELL.:3356215087
CELL.:3387981020

MENU':
1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00
2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLINA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE
 

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