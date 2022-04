Cena Spettacolo con Delitto "Un Charleston Mortale": Gioco Show

Venerdì 3 giugno alle ore 20:45, al Vic' Street Cena Spettacolo con Delitto Un Charleston Mortale

Info 081662423 cellulare 3387981020

Menù + Spettacolo

TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

CENA (ANTIPASTO+ PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

Trama:

Quando ballare non è solo una passione

Napoli 1936

una vecchia sala da ballo viene restaurata per trasformarsi in un locale spettacolo e per l'occasione "Gerard Blance" il Proprietario organizza una spettacolare festa di riApertura che corrisponde anche alla festa di Capodanno invitando personaggi da tutto il mondo

-Rose la Ballerina di Charleston

- Michele l'Attrice

- Vito il boss

- Frank il Cantante

- Cico il presentatore

ma proprio durate durante l'evento Gerad Blance viene trovato morto

chi ha ucciso il nuovo gestore della sala?

e soprattutto perche?

tutti erano presenti tutti, avevano un movente tutti erano interessati a prelevare una quota del bel locale che sembrava essere predisposto a far fare una fortuna....!