Cena Spettacolo Cosplay "Trono di Spade"

Al Vic' street, il 9 febbraio, un grande evento Cospley dedicato al Trono di Spade.

TRAMA

La lotta per il potere tra sette casate nobiliari provoca massacri e disastri, lasciando la popolazione nella povertà e nel degrado, mentre il mondo è minacciato dall'avvento di un'era glaciale che risveglia forze oscure e creature leggendarie.

per appassionati del genere

Al Trono di Spade si Vince o si Muore

NECESSARIO ABBIGLIAMENTO A TEMA

INFO E PRENOTAZIONI NECESSARIA

TEL.: 081662423

CELL.: 3387981020



COME PARTECIPARE?

Prenota il tuo tavolo e. al momento della prenotazione. fai presente a quale casata ti vuoi unire. Ogni casata parteciperà al gioco per sedersi sul trono di spade. IL gioco prevederà la partecipazione attiva dei conmessali, la casata che riveverà più punti elegerà il suo re o regina.



CASATE DA SCEGLIERE:

Casa Stark

Casa Lannister

Casa Targaryen

Casa Baratheon

Casa Tyrell

Casa Arryn

Casa Martell

Casa Tully



I MENÙ:

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGIASTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLINA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE