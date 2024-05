Cena con delitto "Il palazzo degli spiriti"

APERICENA Spettacolo con DELITTO GIOVEDI' 22 AGOSTO 2024

Cena Spettacolo ore 21.00 Napoli CHIAIA PRESSO TERRAZZA D'ARTE MERLINO A CHIAJA

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE mob. 3356215087 cell. 3387981020 fisso 081662423 MAX 20 PARTECIPANTI (casa privata)

MENU'+ SPETTACOLO

CENA SPETTACOLO CON DELITTO IL PALAZZO DEGLI SPIRITI ALLA TERRAZZA MERLINO Menù +Spettacolo 1. TAGLIERE + DOLCE + CALICE DI VINO € 25,00 2. ANTIPASTO TAGLIERE STENDINO + PRIMO + DOLCE+ ACQUA+ 1 CALICE DI VINO (compreso spettacolo)€ 35,00 (incluso acqua, pane e coperto)



TRAMA

Quartiere di Napoli Secondigliano 1949, non lontano dal corso principale, nascosto in una traversina che la gente del posto ha soprannominato ARET 'O PIZZ' vi è un vecchio palazzo tutt'oggi abitato. L'edificio a cui si accede mediante un portone in legno con sei riquadri raffiguranti storie mitologiche, presenta un cortile al centro del quale vi è un pozzo in pietra molto più antico della struttura ancora funzionante. il Palazzo detto "Palazzo degli Spiriti" si eregge nei suoi tre piani, le scale ampie e dai gradini bassi sono un piacevole passeggiata verso l'alto. Qui ha trovato casa la famiglia Solimene trasferitisi a causa di una disgrazia avvenuta qualche mese prima... la prematura scomparsa di Mariuccia figlia di Cosimo e Assuntina. Chiusi nel loro dolore...il trio mamma, padre e figlio non si vedono e non si sentono nel quartiere fino al giorno in cui la polizia fa irruzione nel palazzo sostenendo che l'intera famiglia è stata uccisa!

Accusati del plurimo omicidio sono: Mimì che abita al piano terra del Cortile Vincenzo al 1° Piano Annarella al 2° Piano Carmilina al 3° Piano Tutti si dichiarano innocenti, anzi sostengono che dall'arrivo della strana famiglia gli spiriti del Palazzo sono diventati irrequieti! si perchè pare che gli abitanti del palazzo e della zona vivessero in armonia e confidenza con i fantasmi che infestavano la struttura tanto da narrare ai loro figli e passanti le storie legate al quel luogo...a partire dall'uomo dalle gambe lunghe, alla sposa sfortunata, al piccolo nel comò e tanto altro.... chi avrà ucciso la famiglia Solimene e Perchè?