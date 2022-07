Sabato 10 Settembre al Vic' Street la Cena Spettacolo "C'era una volta a Napoli".

Musica dal Vivo, Cabaret e intrattenimento con Ciro Gargiulo e il suo Team Show Live. Tarantelle, divertimento e vino per una notte napoletana di balli della tradizione e commedie con Dalia Deya.

Menù +Spettacolo

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3.TAGLIATA DI FRUTTA+ GELATO € 25,00 ( BEVANDE ESCLUSE

info 081662423 cellulare 3356215087

Cena Napoletana a Napoli zona Chiaja presso il Vic'Street in Via Giuseppe Martucci 44-Napoli



TRAMA:

IMMAGINATE NAPOLI DEI PRIMI DEL 900' IL PERIODO DELLE PARTEZE DELLA RICERCA DELLA FORTUNA, DELLA VOLONTA' DI UNA NUOVA VITA IL MIX DEI MITI DEI GANGSTER DELLE BELLE FIGLIOLE E DELLE CANZONI VI TROVERETE IMMERSI IN UN AMBIENTAZIONE DEL PORTO DI NAPOLI DOVE LA FRENESSIA REGNAVA SOVRANA TRA ADDII E ARRIVEDERCI IN MUSICA DANZA E CANTATA