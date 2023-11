Sabato 23 dicembre 2023 ore 21:00, la Taverna Vic' Street propone la Cena Spettacolo Napoletana "A' MOSSA"

Info 081662423 cellulare 3356215087

Menù +Spettacolo

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. MENU VIP TAGLIERE DEGLI ARTISTI + ASSAGGI DI PRIMO+ VARI DOLCI+ BOTTIGLINA DI PROSECCO (BEVANDE ESCLUSE)

€ 80,00 (VALIDO X 2 PERSONE)

4. SUPER VIP GOLD

-Antipasti crudi di Mare

-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)

-Bottiglia di Champagne ( Moet oppure Veuve Vlicquot)

-Frutta e Dolci

- Caffè e Amaro

€ 300,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA

OGNI MENÙ PREVEDERE L'AGGIUNTA DEL COSTO DEL COPERTO € 3,00

Cena Napoletana a Napoli zona Chiaja presso il Vic'Street in Via Giuseppe Martucci 44-Napoli

Musica dal Vivo, Cabaret e intrattenimento con Ciro Gargiulo e il suo Team Show Live ...tarantelle, divertimento e vino per una notte napoletana di balli della tradizione e commedie con Dalia Deya

L'EVENTO SI TERRÀ A NUMERO CHIUSO SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.